Про це 24 Каналу розповіли джерела у Службі безпеки України.Там зазначили, що міст є законною ворожою ціллю для наших військових.

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Чи причетна Україна до вибуху на Кримському мосту

Спочатку представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі журналістам наголосив, що наразі відомство не може висловлюватися щодо атаки на Кримський міст. Попри це, він все ж заінтригував, що сам він є "зайвим" для Криму в цілому.

Кримський міст – конструкція там зайва. Що стосується додаткових коментарів причин цього – ми не коментуємо,

– наголосив він.

Попри це, джерела в СБУ трохи "розкрили завісу" щодо "бавовни" на Кримському мосту. Там зазначили, що до нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України, а сам міст атакували з допомогою надводних дронів.

"Дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити", – сказали джерела в СБУ,