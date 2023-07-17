Загарбники вже підтвердили пошкодження дорожнього полотна на мосту. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Перші хвилини після "бавовни" на Кримському мосту

У мережі оприлюднили перші кадри після звуку вибуху у районі Кримського мосту. Так, у районі однієї з опор видно густий дим.

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Згодом окупанти підтвердили пошкодження дорожнього полотна. Також росіяни призупинили рух потягів і поромів.

Гауляйтер Севастополя Развожаєв запевняє кримчан у запасі бензину та продуктів: "Дефіциту не буде, тому запасатися паливом не треба".

А так званий міністр курортів Криму також постарався заспокоїти всіх і закликав туристів по можливості залишатися в готелях.

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