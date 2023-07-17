Однак "влада" продовжує заспокоювати людей, хоча це марно. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
Важливо Біля Кримського мосту росте кілометровий затор: пропагандисти вже заспівали про "теракт"
В окупантів паніка через вибухи на Кримському мосту
У Криму вже заявили про наявність запасів паливно-мастильних матеріалів, продовольчих і промислових товарів.
Однак на під'їздах до Кримського мосту стоять багатокілометрові затори. Люди в істериці намагаються втекти.
Водночас губернатор Краснодарського краю оголосив про створення оперативного штабу для допомоги тим, хто застряг у заторі. А міністерство транспорту Росії закликало людей їхати в Крим чи з Криму через тимчасово окуповані прифронтові території в "материковій" Україні.
На одному з відео видно, як поліцейський пояснює автомобілістам, які потрапили у затор біля Кримського мосту, що робити далі.
"Не знаю! Або пором, або додому, куди вам ще", – сказав він.
Поліцейський пояснює водіям у заторі, що робити далі: дивіться відео
"Влада" намагається заспокоїти росіян
Так званий міністр курортів та туризму Криму Вадим Волченко закликав туристів по можливості поки що залишатися у своїх готелях, санаторіях та пансіонатах.
Туристів намагаються заспокоїти: дивіться відео
А губернатор Развожаєв повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух: сталася "надзвичайна подія" в районі однієї з опор Краснодарського краю.
Прошу севастопольців зберігати спокій. Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу утриматися від поїздок через Кримський міст і вибирати альтернативний сухопутний маршрут через "нові регіони". Запас бензину в Севастополі достатній, дефіциту не буде, тож запасатися паливом не треба. З продуктами така сама ситуація,
– пробурмотів Развожаєв.
Цинічні пропагандисти вже вигадали нову так звану "схему проїзду альтернативним сухопутним маршрутом". Він здійснюється окупованими територіями України.
Схема проїзду альтернативним сухопутним маршрутом / фото росЗМІ
Ситуація з Кримським мостом: останні новини
- Вночі 17 липня на Кримському мосту чули вибухи.
- Як пишуть росЗМІ, туристи з Бєлгородської області стали одними із постраждалих внаслідок "надзвичайної події" на Кримському мосту. Вибухом пошкодило їхні авто.
- У Краснодарському краї на під'їзді до Кримського мосту вже утворився багатокілометровий затор. Так, на трасі А-290 в районі Тамані – затор завдовжки кілька кілометрів.
- Утруднено рух у зворотному напрямку – від Кримського мосту у бік Темрюка.
- Пропагандисти бідкаються на нібито "ракетний удар" по Кримському мосту, внаслідок якого впала одна з опор. Унаслідок цього пошкоджено автомобільну частину, а залізнична буцімто не постраждала.