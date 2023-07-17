Однак "влада" продовжує заспокоювати людей, хоча це марно. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

Важливо Біля Кримського мосту росте кілометровий затор: пропагандисти вже заспівали про "теракт"

В окупантів паніка через вибухи на Кримському мосту

У Криму вже заявили про наявність запасів паливно-мастильних матеріалів, продовольчих і промислових товарів.

Однак на під'їздах до Кримського мосту стоять багатокілометрові затори. Люди в істериці намагаються втекти.

Водночас губернатор Краснодарського краю оголосив про створення оперативного штабу для допомоги тим, хто застряг у заторі. А міністерство транспорту Росії закликало людей їхати в Крим чи з Криму через тимчасово окуповані прифронтові території в "материковій" Україні.

На одному з відео видно, як поліцейський пояснює автомобілістам, які потрапили у затор біля Кримського мосту, що робити далі.

"Не знаю! Або пором, або додому, куди вам ще", – сказав він.

Поліцейський пояснює водіям у заторі, що робити далі: дивіться відео

"Влада" намагається заспокоїти росіян

Так званий міністр курортів та туризму Криму Вадим Волченко закликав туристів по можливості поки що залишатися у своїх готелях, санаторіях та пансіонатах.

Туристів намагаються заспокоїти: дивіться відео

А губернатор Развожаєв повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух: сталася "надзвичайна подія" в районі однієї з опор Краснодарського краю.

Прошу севастопольців зберігати спокій. Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу утриматися від поїздок через Кримський міст і вибирати альтернативний сухопутний маршрут через "нові регіони". Запас бензину в Севастополі достатній, дефіциту не буде, тож запасатися паливом не треба. З продуктами така сама ситуація,

– пробурмотів Развожаєв.

Цинічні пропагандисти вже вигадали нову так звану "схему проїзду альтернативним сухопутним маршрутом". Він здійснюється окупованими територіями України.



Схема проїзду альтернативним сухопутним маршрутом / фото росЗМІ

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