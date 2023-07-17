Однако "власть" продолжает успокаивать людей, хотя это бесполезно. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

Важно Возле Крымского моста растет километровая пробка: пропагандисты уже запели о "теракте"

У оккупантов паника из-за взрывов на Крымском мосту

В Крыму уже заявили о наличии запасов горюче-смазочных материалов, продовольственных и промышленных товаров.

Однако на подъездах к Крымскому мосту стоят многокилометровые пробки. Люди в истерике пытаются сбежать.

В то же время губернатор Краснодарского края объявил о создании оперативного штаба для помощи тем, кто застрял в пробке. А министерство транспорта России призвало людей ехать в Крым или из Крыма через временно оккупированные прифронтовые территории в "материковой" Украине.

На одном из видео видно, как полицейский объясняет автомобилистам, попавшим в пробку возле Крымского моста, что делать дальше.

"Не знаю! Или паром, или домой, куда вам еще", – сказал он.

Полицейский объясняет водителям в пробке, что делать дальше: смотрите видео

"Власть" пытается успокоить россиян

Так называемый министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко призвал туристов по возможности пока оставаться в своих отелях, санаториях и пансионатах.

Туристов пытаются успокоить: смотрите видео

А губернатор Развожаев сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение: произошло "чрезвычайное событие" в районе одной из опор Краснодарского края.

Прошу севастопольцев сохранять спокойствие. Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут через "новые регионы". Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, так что запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация,

– пробормотал Развожаев.

Цинические пропагандисты уже придумали новую так называемую "схему проезда по альтернативному сухопутному маршруту". Он осуществляется оккупированными территориями Украины.



Схема проезда по альтернативному сухопутному маршруту / фото росСМИ

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