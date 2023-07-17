Захватчики уже подтвердили повреждение дорожного полотна на мосту. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
К теме Из-за "хлопка" на Крымском мосту у оккупантов паника: уже создают штаб в Краснодаре
Первые минуты после "хлопка" на Крымском мосту
В сети были обнародованы первые кадры после звука взрыва в районе Крымского моста. Так, в районе одной из опор виден густой дым.
Что происходило после первых минут взрыва на Крымском мосту: смотрите видео
Позже оккупанты подтвердили повреждение дорожного полотна. Также россияне приостановили движение поездов и паромов.
Гауляйтер Севастополя Развожаев уверяет крымчан в запасе бензина и продуктов: "Дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо".
А так называемый министр курортов Крыма также постарался успокоить всех и призвал туристов по возможности оставаться в отелях.
Что происходит на Крымском мосту: последние новости
- В Крыму уже заявили о наличии запасов горюче-смазочных материалов, продовольственных и промышленных товаров. В то же время губернатор Краснодарского края объявил о создании оперативного штаба для помощи тем, кто застрял в пробке.
- В Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту уже образовалась многокилометровая пробка.
- На трассе А-290 в районе Тамани – пробка длиной в несколько километров.
- Также затруднено движение в обратном направлении, от Крымского моста в сторону Темрюка. На подъезде к мосту в районе Керчи движение свободно.
- Кстати, пропагандисты уже заявили "ракетный удар" по Крымскому мосту, в результате которого упала одна из опор. В результате этого повреждена автомобильная часть, а железнодорожная якобы не пострадала.
- Очевидцы сообщали, что в районе моста в 3 ночи были слышны громкие взрывы. Сейчас на въезде на мост полицейские инструктируют людей о том, как им быть в сложившейся ситуации. Водителей на мосту развернули и отправили на безопасное расстояние. Ведь, вероятно, поврежден по меньшей мере один пролет.
- Аксенов даже попросил людей "воздержаться от поездок через Крымский мост и ради безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через "новые регионы".
- В сети уже показали последствия "хлопка" на Крымском мосту.