Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, на мостовому переході також начебто пошкоджена покрівля дороги, передає 24 Канал.

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Нова версія подій на Кримському мосту

Російське міністерство транспорту повідомило, що після "ракетного удару" по Кримському мосту пошкодження отримало дорожнє полотно на прольотах з боку Криму. За словами росіян, залізничні колії на мості – буцімто не зазнали ушкоджень.

Крім того, там зауважили, що конструкції прольотів Кримського мосту перебувають на своїх опорах, а інформація про пошкодження опор нібито не підтверджується.

Також очевидці опублікували відео, де показали наслідки удару по мосту. Там все ж помітні провали з боку Керчі.

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Також очевидці наголошують, що на самому переході всі автівки розвертають назад. Окупанти бідкаються, що міст "дуже сильно пошкоджений" і виглядає наживо "набагато гірше" ніж на фото і відео в мережі.

Рух мостом відновлять найближчим часом

Згодом російський "голова" Криму Сєргєй Аксенов запевнив жителів окупованого півострова, що рух Кримським мостом нібито вже "відновлять найближчим часом". Він зазначив, що рух залізничного транспорту буде відновлено до 9 ранку.

Також він наголосив, що дані щодо роботи поромного повідомлення будуть також "уточнені" до 9 ранку. Всі розклади будуть "коригуватися" відповідно до ситуації.

Аксенов також розповів, що про причини подій додатково повідомлять правоохоронні органи, на місці начебто працюють усі необхідні служби.

Висловився щодо руху Кримським мостом і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, він наголосив, що через пошкодження покриттів російські туристи тепер зможуть потрапити в Крим лише через Маріуполь.

Це плюс майже тисяча кілометрів. Логістичному "військовому плечу" – просто кінець,

– зазначив він.



Рух Кримським мостом наразі ускладнений / Фото з телеграм-каналу Петро Андрющенка

Наостанок Андрющенко також згадав, що об'їзна дорога для росіян проходить через місто Чонгар, де наприкінці червня 2023 року також відбулися вибухи. Радник мера Маріуполя сказав, що міст і досі "сумує" через останні події на ньому.

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