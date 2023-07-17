Об этом сообщают российские СМИ. Кроме того, на мостовом переходе также якобы повреждена кровля дороги, передает 24 Канал.

Смотрите также Рухнул пролет и расходятся плиты: в сети показали последствия "хлопка" на Крымском мосту

Новая версия событий на Крымском мосту

Российское министерство транспорта сообщило, что после "ракетного удара" по Крымскому мосту повреждение получило дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. По словам россиян, железнодорожные пути на мосту – якобы не получили повреждений.

Кроме того, там отметили, что конструкции пролетов Крымского моста находятся на своих опорах, а информация о повреждениях опор якобы не подтверждается.

Также очевидцы обнародовали видео, где показали последствия удара по мосту. Там все же заметны пробоины со стороны Керчи.

Пробоины в Крымском мосту: смотрите видео

Также очевидцы подчеркивают, что на самом переходе все автомобили разворачивают назад. Оккупанты жалуются, что мост "очень сильно поврежден" и выглядит вживую "намного хуже" чем на фото и видео в сети.

Движение по мосту возобновят в ближайшее время

Впоследствии российский "председатель" Крыма Сергей Аксенов заверил жителей оккупированного полуострова, что движение по Крымскому мосту якобы уже "восстановят в ближайшее время". Он отметил, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9 утра.

Также он подчеркнул, что данные о работе паромного сообщения будут также "уточнены" до 9 утра. Все расписания будут "корректироваться" в соответствии с ситуацией.

Аксенов также рассказал, что о причинах событий дополнительно сообщат правоохранительные органы, на месте вроде бы работают все необходимые службы.

Высказался по движению по Крымскому мосту и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, он подчеркнул, что из-за повреждений покрытий российские туристы теперь смогут попасть в Крым только через Мариуполь.

Это плюс около тысячи километров. Логистическому "военному плечу" – просто конец,

– отметил он.



Движение по Крымскому мосту пока затруднено / Фото с телеграм-канала Петр Андрющенко

В заключение Андрющенко также упомянул, что объездная дорога для россиян проходит через город Чонгар, где в конце июня 2023 года также произошли взрывы. Советник мэра Мариуполя сказал, что мост до сих пор "скучает" из-за последних событий на нем.

Что известно об ударе по Крымскому мосту