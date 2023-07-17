На оприлюднених кадрах можна побачити, що Кримський міст частково обвалився. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Важливо Вибухи на Кримському мосту: атака була частиною спецоперації СБУ та ВМС

Як виглядає сильно пошкоджений шляхопровід Кримському мосту

У мережі активно діляться фото та відео з місця вибуху на Кримському мосту. На них відразу видно пошкоджений джип з людьми.

Наслідки підриву Кримському мосту / фото росЗМІ

Ще кадри з місця вибухів на Кримському мосту / фото росЗМІ

Як стало відомо, в авто загинула родина з Бєлгородської області. Загиблі – сімейна пара Кулик із Нового Осколу: 40-річний Олексій та 36-річна Наталія. Їхня 14-річна дочка постраждала, зараз вона у лікарні.

Зазначимо, що на Кримському мосту один проліт було зруйновано, ще 1 – пошкоджено.

Також на кадрах видно, що один із прольотів мосту впав у море, зруйновані й інші конструкції. Наразі на місці працюють екстрені служби.

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