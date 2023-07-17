На обнародованных кадрах можно увидеть, что Крымский мост частично обрушился. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

Важно Взрывы на Крымском мосту: атака была частью спецоперации СБУ и ВМС

Как выглядит сильно поврежденный путепровод Крымского моста

В сети активно делятся фото и видео со взрыва на Крымском мосту. На них сразу виден поврежденный внедорожник с людьми.

Последствия подрыва Крымского моста / фото росСМИ

Еще кадры с места взрывов на Крымском мосту / фото росСМИ

Как стало известно, в автомобиле погибла семья из Белгородской области. Погибшие – семейная пара Кулик из Нового Оскола: 40-летний Алексей и 36-летняя Наталья. Их 14-летняя дочь пострадала, сейчас она находится в больнице.

Отметим, что на Крымском мосту один пролет был разрушен, еще один – поврежден.

Также на кадрах видно, что один из пролетов моста упал в море, разрушены и другие конструкции. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Что происходит на Крымском мосту: смотрите видео

"Хлопок" на Крымском мосту: последние новости