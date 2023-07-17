На обнародованных кадрах можно увидеть, что Крымский мост частично обрушился. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.
Важно Взрывы на Крымском мосту: атака была частью спецоперации СБУ и ВМС
Как выглядит сильно поврежденный путепровод Крымского моста
В сети активно делятся фото и видео со взрыва на Крымском мосту. На них сразу виден поврежденный внедорожник с людьми.
Последствия подрыва Крымского моста / фото росСМИ
Еще кадры с места взрывов на Крымском мосту / фото росСМИ
Как стало известно, в автомобиле погибла семья из Белгородской области. Погибшие – семейная пара Кулик из Нового Оскола: 40-летний Алексей и 36-летняя Наталья. Их 14-летняя дочь пострадала, сейчас она находится в больнице.
Отметим, что на Крымском мосту один пролет был разрушен, еще один – поврежден.
Также на кадрах видно, что один из пролетов моста упал в море, разрушены и другие конструкции. В настоящее время на месте работают экстренные службы.
Что происходит на Крымском мосту: смотрите видео
"Хлопок" на Крымском мосту: последние новости
- Если Крымский мост выведут из строя, то у оккупантов останется один путь для поддержки группировки на юге, сообщили в ISW.
- Как сообщили источники 24 Канала в Службе безопасности, к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. Мост атаковали с помощью надводных дронов.
- Спикер ГУР Юсов заявил, что разведка не комментирует причины происходящего на Крымском мосту: "Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там лишняя"".
- Оккупанты в Крыму призывают россиян оставаться в гостиницах. Также так называемая "власть" утверждает, что мост не пострадал и взрывов не было никаких, но на кадрах видно совсем другое.
- Работа паромов между Крымом и Кубанией остановлена из-за "чрезвычайного события" на Крымском мосту.
- Также временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту. Полиция у моста предупреждает водителей, что паромная переправа не работает.