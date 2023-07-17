Это подчеркнул спикер ГУР МО Андрей Юсов добавив, что разрушение секции моста повлечет за собой россиян проблемы с логистикой, что является плюсом для украинских войск.

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Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев, причин этого – мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там лишняя",

– сказал Юсов.

Внимание. В ночь на 17 июля на Керченском мосту, соединяющем Россию с оккупированным Крымом, произошло "чрезвычайное событие", движение по мосту ограничено. Также остановлено движение паромов.

Преимущества для сил обороны

Юсов напомнил, что остров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств в глубь территории Украины.

"Конечно, любые логистические проблемы это дополнительные осложнения для окупантов, которые создают потенциальные преимущества для украинских сил обороны", – отметил представитель ГУР.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона тоже высказался об инциденте. Говорит, что "курортный сезон" в Крыму в разгаре.

В Крыму сейчас – лето, курортный сезон. Поэтому все больше людей курит в неустановленных для этого местах, потому что наплыв туристов. Поэтому у них ночью что-то взрывается, – сказал он.

По его словам, мост просто могли модернизировать до уровня разводного, например. Да и неоднократно предупреждали, что там мягкие грунты, строить такие сооружения там нельзя, они не выдержат.

"Причин может быть много", – добавил Плетенчук.

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