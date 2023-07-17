Подтверждение последствий разрушения моста

По данным источников 24 Канала, восстановить полноценное движение по Крымскому мосту Россия не сможет. Для этого врагу понадобится не менее 1 – 2 года.

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Сложно технически, ведь для того чтобы возобновить движение через мост, нужно установить несколько плит, восстановить опоры, а также провести полную проверку всей конструкции. Более того, и это не гарантирует, что использование моста будет безопасным.

Если спешно и без соблюдения технологий будут восстанавливать, то могут за год где-то успеть, но мост будет крайне опасен для использования,

– подчеркнули источники.

Кроме того, следует понимать, что сухопутный коридор для войск сейчас простреливается, а вскоре будет полностью под огневым контролем ВСУ.

К слову, это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для опрокидывания бронетехники и живой силы на Юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва обрушились несколько его пролетов. В Украинской разведке пока не комментировали прямо подрыв моста, но напомнили слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя". А в СБУ заявили, что Крымский мост "не выдержал военной нагрузки", а все детали по хлопку раскроют после победы.

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