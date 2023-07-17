Подтверждение последствий разрушения моста
По данным источников 24 Канала, восстановить полноценное движение по Крымскому мосту Россия не сможет. Для этого врагу понадобится не менее 1 – 2 года.
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Сложно технически, ведь для того чтобы возобновить движение через мост, нужно установить несколько плит, восстановить опоры, а также провести полную проверку всей конструкции. Более того, и это не гарантирует, что использование моста будет безопасным.
Если спешно и без соблюдения технологий будут восстанавливать, то могут за год где-то успеть, но мост будет крайне опасен для использования,
– подчеркнули источники.
Кроме того, следует понимать, что сухопутный коридор для войск сейчас простреливается, а вскоре будет полностью под огневым контролем ВСУ.
Главное о поражениях Крымского моста
- На Крымском мосту один пролет был разрушен, еще 1 – поврежден.
- Аналитики считают, что если Крымский мост выведут из строя, то у оккупантов останется один путь для поддержки группировки на юге.
- В Службе безопасности подтвердили, что к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. Мост атаковали с помощью надводных дронов.
- Признали тот факт, что пропустили атаку и в России. "Чрезвычайное событие" там назвали "терактом" и якобы открыли дело.