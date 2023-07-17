Об этом 24 Каналу рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Он отметил, что все детали "хлопка" спецслужба раскроют уже после победы нашего государства.

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СБУ прокомментировали взрывы на Крымском мосту

Дехтяренко напомнил, что глава СБУ Василий Малюк в одном из интервью заявлял, что нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.

"Крымский мост сегодня является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии", – сказал спикер СБУ.

Несмотря на то, что он официально не подтвердил причастность Службы безопасности к хлопку на Крымском мосту, Дехтяренко заинтриговал, что "один из символов Путина" снова не выдержал нагрузки. Он также пообещал, что служба подробнее расскажет об этом хлопке по окончании войны.

Все детали организации "хлопка" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей Победы. Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки,

– сказал он.

В заключение Дехтяренко сказал, что вместе украинцы обязательно дойдут до победы. Завершил свой комментарий он традиционным украинским лозунгом – Слава Украине.

Ранее источники в СБУ сообщали об ударе по мосту