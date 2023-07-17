Об этом сообщают российские СМИ. По самому Крымскому мосту ходят только электрички, передает 24 Канал.

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Что происходит с движением транспорта в Крыму

Пропагандисты сообщили, что примерно в 8:30 по местному времени автобусы из Крыма приостановили свое сообщение с материковой территорией России. Также на полуостров не будут ходить автобусы из российского Краснодара.

Впоследствии автобусное сообщение все же восстановили, но со значительными пересадками.

Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автобусное движение будет осуществляться до станции "Южная" в Керчи. Оттуда электропоезда будут идти в Темрюк, Краснодарский край России, затем снова пересадка на автобус и уже в пункт назначения.

Россияне отмечают, что через Крымский мост пока едут только электрички. Что касается автомобилей, то их также будут отправлять по талонам на паром. Или они будут двигаться по альтернативному маршруту через оккупированную территорию нашего государства.

Для грузовых автомобилей вариант один – альтернативный маршрут по оккупированной территории.

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