В то же время самолеты в Сочи летят по расписанию. Об этом сообщили российские пропагандисты, информирует 24 Канал.

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Из-за взрывов поезд остановился прямо перед Крымским мостом

По словам пропагандистов, их поезд остановился прямо перед мостом. Сейчас состав обесточен, люди выйти не могут, а отправка задерживается по меньшей мере на 2 часа.

Поезд остановился прямо перед Крымским мостом: смотрите видео

В южной пригородной пассажирской компании заявили, что задерживается отправление поезда "Керчь – Анапа", маршрут которого идет по Крымскому мосту. К тому же остановлено движение поездов на перегоне "Вышестеблиевская" – "Керчь-Южная Новый парк".

Пропагандисты говорят, что поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику, а задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту будут по возможности введены в расписание.

Кроме того, после взрыва на Крымском мосту железнодорожное движение тоже остановлено. Поезд Москва – Евпатория уже 4 часа стоит в Тамани.

Из-за взрывов задерживаются поезда: смотрите видео

По состоянию на 9 утра задерживаются несколько поездов. В Крым:

поезд №396 "Волгоград – Симферополь",

поезд №174 "Москва – Евпатория",

поезд № 99 "Ростов – Симферополь",

поезд №177 "Москва – Симферополь".

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