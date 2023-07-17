В то же время самолеты в Сочи летят по расписанию. Об этом сообщили российские пропагандисты, информирует 24 Канал.
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Из-за взрывов поезд остановился прямо перед Крымским мостом
По словам пропагандистов, их поезд остановился прямо перед мостом. Сейчас состав обесточен, люди выйти не могут, а отправка задерживается по меньшей мере на 2 часа.
Поезд остановился прямо перед Крымским мостом: смотрите видео
В южной пригородной пассажирской компании заявили, что задерживается отправление поезда "Керчь – Анапа", маршрут которого идет по Крымскому мосту. К тому же остановлено движение поездов на перегоне "Вышестеблиевская" – "Керчь-Южная Новый парк".
Пропагандисты говорят, что поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику, а задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту будут по возможности введены в расписание.
Кроме того, после взрыва на Крымском мосту железнодорожное движение тоже остановлено. Поезд Москва – Евпатория уже 4 часа стоит в Тамани.
Из-за взрывов задерживаются поезда: смотрите видео
По состоянию на 9 утра задерживаются несколько поездов. В Крым:
- поезд №396 "Волгоград – Симферополь",
- поезд №174 "Москва – Евпатория",
- поезд № 99 "Ростов – Симферополь",
- поезд №177 "Москва – Симферополь".
Мощный "хлопок" на Крымском мосту: последние новости
- В сети уже показали кадры сильно поврежденного путепровода.
- На Крымском мосту в автомобиле погибла семья из Белгородской области. Погибшие – семейная пара Кулик из Нового Оскола: 40-летний Алексей и 36-летняя Наталья. Их 14-летняя дочь пострадала, сейчас она находится в больнице.
- Известно, что на Крымском мосту один пролет был разрушен, еще один – поврежден.
- Аналитики считают, что если Крымский мост выведут из строя, то у окупантов останется один путь для поддержки группировки на юге.
- Как сообщают источники 24 Канала в Службе безопасности, к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. Мост атаковали с помощью надводных дронов.
- Кстати, Служба безопасности Украины потролила россиян из-за взрывов на Крымском мосту. Украинские силовики отметили, что "опять мост пошел "поспать".