В то же время самолеты в Сочи летят по расписанию. Об этом сообщили российские пропагандисты, информирует 24 Канал.

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Из-за взрывов поезд остановился прямо перед Крымским мостом

По словам пропагандистов, их поезд остановился прямо перед мостом. Сейчас состав обесточен, люди выйти не могут, а отправка задерживается по меньшей мере на 2 часа.

Поезд остановился прямо перед Крымским мостом: смотрите видео

В южной пригородной пассажирской компании заявили, что задерживается отправление поезда "Керчь – Анапа", маршрут которого идет по Крымскому мосту. К тому же остановлено движение поездов на перегоне "Вышестеблиевская" – "Керчь-Южная Новый парк".

Пропагандисты говорят, что поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику, а задержанные в связи с происшествием на Крымском мосту будут по возможности введены в расписание.

Кроме того, после взрыва на Крымском мосту железнодорожное движение тоже остановлено. Поезд Москва – Евпатория уже 4 часа стоит в Тамани.

Из-за взрывов задерживаются поезда: смотрите видео

По состоянию на 9 утра задерживаются несколько поездов. В Крым:

  • поезд №396 "Волгоград – Симферополь",
  • поезд №174 "Москва – Евпатория",
  • поезд № 99 "Ростов – Симферополь",
  • поезд №177 "Москва – Симферополь".

Мощный "хлопок" на Крымском мосту: последние новости

  • В сети уже показали кадры сильно поврежденного путепровода.
  • На Крымском мосту в автомобиле погибла семья из Белгородской области. Погибшие – семейная пара Кулик из Нового Оскола: 40-летний Алексей и 36-летняя Наталья. Их 14-летняя дочь пострадала, сейчас она находится в больнице.
  • Известно, что на Крымском мосту один пролет был разрушен, еще один – поврежден.
  • Аналитики считают, что если Крымский мост выведут из строя, то у окупантов останется один путь для поддержки группировки на юге.
  • Как сообщают источники 24 Канала в Службе безопасности, к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. Мост атаковали с помощью надводных дронов.
  • Кстати, Служба безопасности Украины потролила россиян из-за взрывов на Крымском мосту. Украинские силовики отметили, что "опять мост пошел "поспать".