Соответствующее сообщение в ведомстве обнародовали утром 17 июля после громкой ночи на Крымском мосту. Перед этим источники 24 Канала в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была частью удачной спецоперации СБУ и военно-морских сил Украины.
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Как в СБУ потролили россиян
Соловей, родной брат,
Снова мост пошел "поспать"
Да раз… Два!
– написали в СБУ.
В Службе безопасности Украины добавили, что музыка – народная, а слова – от СБУ.
Также украинское ведомство подняло свое сообщение за 8 октября 2022 года, когда по Крымскому мосту прилетело впервые. Тогда в СБУ также прибегли к творчеству.
Рассвет,
Мост красиво пылает;
Соловей в Крыму
СБУ встречает,
– писали украинские силовики.
Тогда они отмечали, что это день – повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря.
Последствия взрывов на Крымском мосту 22 октября 2022
Кстати, источники в Службе безопасности Украины рассказали 24 Каналу, что мост является законной вражеской целью для наших военных.
В комментарии журналистам спикер украинской разведки объяснял, что они пока не могут высказываться об атаке на Крымский мост.
Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев, причин этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там лишняя",
– заявил спикер разведки Андрей Юсов.
Взрывы на Крымском мосту: коротко
- Два взрыва на Крымском мосту прогремели ориентировочно в 3:04 и 3:20 17 июля. Впоследствии российские телеграм-каналы начали писать о "чрезвычайном событии".
- Так называемый "глава" оккупантов в Крыму Сергей Аксенов заявил, что "чрезвычайное событие" произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.
- Движение по Крымскому мосту остановили, не работают и паромные переправы. Россияне уже создали штаб в Краснодарском крае для помощи тем, кто застрял в пробке.
- Аксенов призвал россиян ехать в Крым не через Крымский мост, а через временно оккупированные территории Украины.