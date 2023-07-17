Соответствующее сообщение в ведомстве обнародовали утром 17 июля после громкой ночи на Крымском мосту. Перед этим источники 24 Канала в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была частью удачной спецоперации СБУ и военно-морских сил Украины.

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Соловей, родной брат,

Снова мост пошел "поспать"

Да раз… Два!

– написали в СБУ.

В Службе безопасности Украины добавили, что музыка – народная, а слова – от СБУ.

Также украинское ведомство подняло свое сообщение за 8 октября 2022 года, когда по Крымскому мосту прилетело впервые. Тогда в СБУ также прибегли к творчеству.

Рассвет,

Мост красиво пылает;

Соловей в Крыму

СБУ встречает,

– писали украинские силовики.

Тогда они отмечали, что это день – повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря.



Последствия взрывов на Крымском мосту 22 октября 2022

Кстати, источники в Службе безопасности Украины рассказали 24 Каналу, что мост является законной вражеской целью для наших военных.

В комментарии журналистам спикер украинской разведки объяснял, что они пока не могут высказываться об атаке на Крымский мост.

Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев, причин этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там лишняя",

– заявил спикер разведки Андрей Юсов.

Взрывы на Крымском мосту: коротко