Відповідний допис у відомстві оприлюднили вранці 17 липня після гучної ночі на Кримському мосту. Перед цим джерела 24 Каналу в СБУ заявили, що атака на Кримський міст була частиною вдалої спецоперації СБУ та військово-морських сил України.

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Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!

– написали в СБУ.

У Службі безпеки України додали, що музика – народна, а слова – від СБУ.

Також українське відомство підняло свій допис за 8 жовтня 2022 року, коли по Кримському мосту прилетіло вперше. Тоді в СБУ також вдались до творчості.

Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає,

– писали українські силовики.

Тоді вони відзначали, що це день – привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря.



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До речі, джерела в Службі безпеки України розповіли 24 Каналу, що міст є законною ворожою ціллю для наших військових.

У коментарі журналістам речник української розвідки пояснював, що вони наразі не можуть висловлюватися щодо атаки на Кримський міст.

Зараз весь світ бачить багато кілометрові затори та порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього — ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст — конструкція там зайва",

– заявив речник розвідки Андрій Юсов.

Вибухи на Кримському мосту: коротко