Водночас літаки в Сочі летять за розкладом. Про це повідомили російські пропагандисти, інформує 24 Канал.
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Через вибухи потяг зупинився прямо перед Кримським мостом
За словами пропагандистів, їхній поїзд зупинився прямо перед мостом. Наразі склад знеструмлений, люди вийти не можуть, а відправка затримується щонайменше на 2 години.
Потяг зупинився прямо перед Кримським мостом: дивіться відео
У південній приміській пасажирській компанії заявили, що затримується відправлення поїзда "Керч – Анапа", маршрут якого йде Кримським мостом. До того ж зупинено рух поїздів на перегоні "Вишестебліївська" – "Керч-Південна Новий парк".
Пропагандисти кажуть, що потяги у сполученні з Краснодарським краєм прямують за графіком, а затримані у зв'язку з подією на Кримському мосту будуть по можливості введені у розклад.
Окрім цього, після вибуху на Кримському мосту залізничний рух теж зупинено. Потяг Москва – Євпаторія вже 4 години стоїть у Тамані.
Через вибухи затримуються потяги: дивіться відео
Станом на 9 ранку затримуються кілька поїздів. До Криму:
- потяг №396 "Волгоград – Сімферополь",
- потяг №174 "Москва – Євпаторія",
- потяг № 99 "Ростов – Сімферополь",
- потяг №177"Москва – Сімферополь".
Потужна "бавовна" на Кримському мосту: останні новини
- У мережі вже показали кадри сильно пошкодженого шляхопроводу.
- На Кримському мосту в авто загинула родина з Бєлгородської області. Загиблі – сімейна пара Кулик із Нового Осколу: 40-річний Олексій та 36-річна Наталія. Їхня 14-річна дочка постраждала, зараз вона у лікарні.
- Відомо, що на Кримському мосту один проліт було зруйновано, ще 1 – пошкоджено.
- Аналітики вважають, що якщо Кримський міст виведуть з ладу, то в окупантів залишиться один шлях для підтримки угруповання на півдні.
- Як повідомляють джерела 24 Каналу в Службі безпеки, до нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України. Міст атакували за допомогою надводних дронів.
- До речі, Служба безпеки України потролила росіян через вибухи на Кримському мосту. Українські силовики зауважили, що "знову міст пішов "поспати".