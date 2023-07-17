Про це повідомляють російські ЗМІ. По самому Кримському мосту наразі ходять лише електрички, передає 24 Канал.

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Що відбувається з рухом транспорту в Криму

Пропагандисти повідомили, що приблизно о 8:30 за місцевим часом, що автобуси з Криму призупинили своє сполучення з материковою територією Росії. також на сам півострів не ходитимуть автобуси з російського Краснодара.

Згодом автобусне сполучення все ж відновили, але зі значними пересадками.

Так званий "голова" Криму Сєргєй Аксенов повідомив, що автобусний рух здійснюватиметься до станції "Південна" у Керчі. Звідти електропоїзди йтимуть у Темрюк Краснодарський край Росії, далі знову пересадка на автобус і вже до пункту призначення.

Росіяни наголошують, що через Кримський міст поки що їдуть лише електрички. Що стосується автомобілів, то їх також відправлятимуть за талонами на пором. Або ж вони рухатимуться альтернативним маршрутом через окуповану територію нашої держави.

Для вантажних автомобілів варіант один – альтернативний маршрут окупованою територією.

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