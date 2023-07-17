Россияне заявили, что причина взрыва – атака надводных беспилотников, как следствие– на мосту "упал" пролет. Российские телеграмм-каналы пишут, что "устал" мост именно над островом Тузла. 24 Канал анализирует, почему это символично.
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Прилет произошел на 145-й опоре на острове Тузла
Отмечают, что взрывы произошли на 145-й опоре моста, расположенной по схеме на острове Тузла.
Прилет произошел на 145-й опоре на острове Тузла / Фото из телеграмм-каналов
Кремль хотел оккупировать Тузлу еще в каденции Кучмы
Небольшой остров Тузла между Черным и Азовским морями очутился в центре внимания осенью 2003 года. Россияне без всяких согласований начали строительство дамбы на украинский остров. Однако киевские власти жестко ответили на попытку нарушить границу и выиграли "битву" за Тузлу – строительство прекратили.
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Россия признала, что пропустили атаку
Ранее "губернатор" Крыма сообщал о разрушении одной из опор моста, но затем это пытались опровергнуть. Мол, говорить об "атаке беспилотников" рано. В частности, это отмечали в минтрансе России. Уверяли, что "повреждено только дорожное покрытие".
Впрочем, впоследствии российский режим признал, что пропустил атаку на Крымский мост.
Так называемый "Национальный антитеррористический комитет России" сообщил, что 17 июля в 03:05 два украинских беспилотных надводных аппарата совершили атаку на Крымский мост, при этом "была повреждена автодорожная составляющая" моста.