К теме Исторический момент: все что известно о "хлопке" на Крымском мосту
Керченский мост протяженностью около 18 километров соединяет Россию и Крымский полуостров через остров Тузла. В общей сложности он состоит из двух путей – железнодорожного и автомобильного.
Строительство этого моста значительно упростило оккупантам поставки продовольственных товаров и военной техники на временно оккупированный полуостров. Кроме того, это удобное транспортное сообщение для людей, мигрирующих между оккупированным полуостровом и Россией.
Крымский мост на карте:
Прежде всего, этот мост нужен был россиянам исключительно для того, чтобы пополнять резервы в оккупированном Крыму и перебрасывать военную технику. Весь массив техники и живой силы, который Россия перебрасывает через Крымский мост, идет на два направления – Херсонское и Запорожское.
Разрушение этого моста крайне важно – без него российские военные фактически остаются отрезанными от России. Поскольку мост во временно оккупированном Мелитополе тоже разрушен, россияне не смогут подтягивать технику на Херсонщину и часть Запорожья по суше. Поэтому у оккупантов остаются лишь понтонные переправы – то есть значительно меньшие возможности поставки вооружения.
Украинская сторона неоднократно отмечала, что этот объект точно будет уничтожен, когда будет такая возможность. В украинской разведке даже есть техническая документация Крымского моста.