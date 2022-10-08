Важливість Кримського мосту для Путіна важко переоцінити. У 2018 році диктатор особисто приїхав відкривати міст через Керченську протоку. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Історична мить: усе що відомо про "бавовну" на Кримському мосту

Де розташований Кримський міст та для чого він росіянам

Керченський міст довжиною близько 18 кілометрів з'єднує Росію та Кримський півострів через острів Тузла. Загалом він складається з двох шляхів – залізничного й автомобільного.

Будування цього мосту значно спростило окупантам постачання продовольчих товарів та військової техніки на тимчасово окупований півострів. Крім цього, це зручне транспортне сполучення для людей, які мігрують між окупованим півостровом та Росією.

Кримський міст на карті:

Насамперед цей міст потрібен був росіянам винятково для того, щоб поповнювати резерви в окупованому Криму й перекидати військову техніку. Весь масив техніки та живої сили, який Росія перекидає через Кримський міст, іде на два напрямки – Херсонський та Запорізький.

Руйнування цього мосту вкрай важливе – без нього російські військові фактично залишаються відрізаними від Росії. Оскільки міст у тимчасово окупованому Мелітополі теж зруйновано, росіяни не зможуть підтягувати техніку на Херсонщину та частину Запоріжжя захопленим суходолом. Тож наразі в окупантів залишаються лише понтонні переправи – тобто значно менші можливості постачання озброєння.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що цей об'єкт точно буде знищений, коли буде така нагода. В українській розвідці навіть мають технічну документацію Кримського мосту.

Що відомо про вибух на Кримському мосту

Близько 6 ранку на Кримському мосту пролунав вибух. Автомобільна частина мосту просто обвалилась, а залізнична дорога пошкоджена. Міст не придатний до використання і коли його полагодять у Кремлі ще не спішать говорити.

Національний антитерористичний комітет Росії вважає, що вибух на мосту трапився наслідок підриву вантажного автомобіля. За цим фактом порушили кримінальну справу. Натомість Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з цією "надзвичайною ситуацією".

Всеросійська спілка страховиків оцінює збитки від вибуху на Кримському мості у 200 – 500 мільйонів рублів.