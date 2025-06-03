Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ. Згідно з оприлюдненою інформацією, ця операція тривала декілька місяців.

Дивіться також Падіння мостів у Росії: хто може стояти за інцидентами

Що відомо про спецоперацію

Зазначається, що агенти СБУ замінували опори Кримського моста, після цього у вівторок, 3 червня, о 04:44 активували перший вибуховий пристрій. Минулося без жертв серед цивільного населення.

Внаслідок цього сильно пошкоджено на рівні дна підводні підпірки, і цьому посприяли 1,1 тисячі кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті. Фактично наразі міст перебуває в аварійному стані.

За даними СБУ, операцією керував голова служби, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Він також прокоментував успішне ураження об'єкта.

Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам Росії немає місця на території нашої держави,

– заявив він.

Кадри ураження Кримського моста: дивіться відео

Малюк наголосив, що цей об'єкт є абсолютно законною ціллю, особливо на тлі того, що росіяни використовували його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ на фронті в Україні.

"Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", – резюмував він.

Нещодавно СБУ здійснила іншу унікальну операцію