Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан у розмові з 24 Каналом припустив, що на Курщині ймовірно виникла техногенна проблема, а от в Брянські області могли відпрацювати російські спецслужби.

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Що насправді могло статися на Курщині та Брянщині

1 червня вночі в Курській області обвалився залізничний міст, від чого склад, що проходив, впав на автодорогу. Ця залізнична гілка, зі слів Світана, належала Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату. Всі бізнесові структури, які привласнили російські ГЗК, фінансово не вкладалися в комбінати, залізничну інфраструктуру не розвивали.

"Вони мислять так, що якщо цей міст стоїть 50 років, то ще 500 років протримається, тим більше ніхто не звертає уваги на необхідність замінити залізничне полотно. По цих коліях росіяни щодня тягають тисячі тонн руди. Один склад налічує орієнтовно 60 вагонів, кожен з них – 50 тонн", – розповів Світан.

А от в Брянські області 31 травня о 22:50 обвалились конструкції автомобільного мосту. Уламки впали на пасажирський потяг, що проходив під ним. За цим, на думку військового експерта, могли стояти співробітники ФСБ чи ГРУ.

"Це так званий "рязанський цукор". 25 років тому російські спецслужби підірвали не одну десятиповерхівку, аби потім звинуватити в цьому чеченців, бо Росія почала війну, а до влади прийшов Путін. Обвалити чи підірвали міст могли тільки спецслужби, Україні це точно не потрібно", – підсумував Світан.

Зазначимо, що керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, коментуючи події в Курській та Брянській областях, висловив думку, що це могла бути робота ФСБ і Росії це знадобилось для політичної маніпуляції.