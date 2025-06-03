Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Вибух на Заволзькому моторному заводі

За даними пропагандистів, близько 23:00 на Заволзькому моторному заводі прогримів потужний вибух. Було видно заграву від пожежі.

Російські телеграм-канали зазначили, що, попередньо, нібито "рвонула вантажівка з цистерною", що перебувала на території заводу. Пожежа швидко перекинулася на виробничий цех.

Писали, що постраждав робітник. Начебто в нього 10% опіків тіла. Його ушпиталили. На місці працюють екстрені служби.

Пожежа на Заволзькому моторному заводі: дивіться відео (Обережно, ненормативна лексика, 18+)

Згодом ворожі телеграм-канали написали, що вантажівка "рвонула" прямо в цеху з хімічними речовинами. Полум'я швидко перекинулося на покрівлю цеху.

Пропагандисти зазначили, що співробітники МНС нібито вже ліквідували відкрите горіння на площі 60 квадратних метрів. Точна причина вибуху поки невідома.

Пожежа після вибуху на моторному заводі в Росії / Фото з мережі

Коротка довідка. Заволзький моторний завод – російське підприємство з виробництва автомобільних бензинових і дизельних двигунів.

Де розташований Заволзький моторний завод: дивіться на карті