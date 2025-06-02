Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що це може могла бути робота ФСБ. Росії це було потрібно для політичної маніпуляції.

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Для чого Кремлю підриви на залізницях Росії

Керівник Центру вивчення окупації пояснив, що ці інциденти – не операція України. В Курській області підірвали міст якраз в той момент, коли по ньому проходив цивільний потяг.

"Зрозуміло, що рівень емпатії у нас низький, але наші спецслужби не б'ють по цивільних структурах. Ми знаємо, якою буде зовнішня реакція. Тому Україні це не вигідно. Це було вигідно росіянам", – сказав він.

Андрющенко пояснив, що підозрілою виглядає заява Дмітрія Пєскова про те, що "Путін цілу ніч отримував інформацію від ФСБ про підриви". Це нагадує випадок, коли росіяни самостійно підірвали багатоповерхівки у Москві, щоб мати привід розпочати війну у Чечні.

Тепер росіянам треба привід, щоб зірвати переговори. Дональда Трампа справді тригерять фото загиблих, а вони були якраз на Курщині, і окупанти хотіли йому продемонструвати, "що зробила Україна",

– наголосив він.

Ба більше, наша країна не проводила б один день дві операції на території Росі. Адже 1 червня українські дрони атакували 4 військові аеродроми.