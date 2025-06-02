У відповідь Україна завдає ударів по військових і стратегічних об'єктах на території Росії, демонструючи слабкість російської оборони та безпідставність ядерних погроз Кремля. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Як Росія намагається зірвати переговори

На думку Олександра Леонова, українські удари по російських аеродромах і стратегічному ядерному об'єкті в місті Дубна демонструють як для самої Росії, так і для її західних союзників, що вона не здатна ефективно захистити свої об'єкти. Ці атаки не є поодинокими, і вкотре підтверджують, що всі погрози Кремля щодо ескалації війни – лише слова.

Росія вже використала проти України практично весь арсенал, за винятком ядерної зброї. Очевидно, що застосувати її вона не зможе. Адже проти цього виступає не лише весь цивілізований світ, а й стратегічні партнери Москви – Китай та Індія. Вони чітко окреслили для Росії свої "червоні лінії".

Тому всі ядерні погрози залишаться лише погрозами, –

зазначив Леонов.

Очевидно, якщо Росія дійсно хоче миру і прагне зберегти свою ядерну тріаду, вона має якнайшвидше погодитися на повне та безумовне припинення вогню. Ця ініціатива належить Дональду Трампу, і Україна ще два місяці тому погодилася на неї. Натомість Росія протягом цього часу її відкидає.

Вона традиційно намагається зірвати переговорний процес. Наприкінці травня протягом трьох днів вона завдавала масованих ударів по території України. Крім того, Москва досі не передала меморандум з пропозиціями щодо припинення вогню, який був потрібний для підготовки переговорів у Стамбулі 2 червня. Це свідчить про небажання Росії, щоб ця зустріч була конструктивною.

Щоб провести змістовні переговори, необхідно завчасно ознайомити найвище керівництво країн-учасниць з відповідними документами. Однак Росія навіть відмовилася передавати меморандум Сполученим Штатам. Це свідчить про бажання затягнути процес – адже для офіційної передачі документа США його необхідно перекласти й спрямувати через дипломатичні канали.