США повинні бачити, що ми готові до діалогу, що спонукатиме американських політиків до тиску на Росію. Таку думку 24 Каналу висловив спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що переговори також потрібні з огляду на іншу співпрацю з країною-агресоркою.

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Навіщо Україні чергові перемовини в Стамбулі

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій пояснив, що нашій країні потрібні переговори в Стамбулі – Україна продовжує демонструвати, що вона налаштована на перемовини. Саме це допомагає певним людям в адміністрації США та Конгресі просувати ідею щодо санкції проти Росії. Ми ведемо переговори, але не очікуємо на миттєвий результат.

Ми демонструємо чітку та однозначну позицію, Росія – неадекватну. На цьому ми і будуємо нашу дипломатію, фокусуючи увагу Трампа на тому, що лише тиск на Росію змусить її піти на реальні переговори. Тобто тоді, коли вона не буде спроможна продовжувати війну,

– наголосив він.

Крім того, зараз є мінімальна можливість досягти домовленості з Росією щодо гуманітарної співпраці – повернення з її території дітей та цивільних полонених, а також щодо обміну тілами загиблих.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський висловив сумнів у готовності Росії до продуктивних переговорів у Стамбулі. Водночас президент наголосив, що для нас важливе безумовне припинення вогню, а також гуманітарні питання щодо повернення викрадених дітей та звільнення ув'язнених, зокрема політичних.

Богданов зауважив, що зараз країна-агресорка точно не відійде від своїх ідей ні дипломатично, ні на полі бою. Кремль довго готувався до літнього наступу і буде його реалізовувати. Окупанти вже пробують просуватись на Сумщині.

Він додав, що справжні переговори будуть лише тоді, коли Владімір Путін буде боятись за свій режим. Диктатор може зробити крок до миру, але вже запізно для себе.

Нагадаймо, що російська делегація вже ознайомилася з мирними пропозиціями України перед стамбульським раундом перемовин. Їх передали Росії українською та англійською мовами.