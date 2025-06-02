Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 26 травня по 1 червня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка бойових дій

Протягом минулого тижня, за даними Генштабу ЗСУ, на фронті відбулося 1 267 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському напрямку. Найменше – на Гуляйпільському, де росіяни взагалі не проводили штурмових дій. Водночас з п'ятниці до неділі спостерігалося зменшення кількості російських атак.

При цьому на Куп'янському та Курському напрямках зафіксоване зростання ворожої активності, а на Новопавлівському – зниження. Загалом ситуація на напрямках наступна:

Покровський напрямок – 395 штурмів;

Курський напрямок – 202 штурми;

Лиманський напрямок – 152 штурми;

Новопавлівський напрямок – 145 штурмів;

Торецький напрямок – 90 штурмів;

Краматорський напрямок – 51 штурм;

Куп'янський напрямок – 50 штурмів;

Харківський напрямок – 40 штурмів;

Оріхівський напрямок – 39 штурмів;

Сіверський напрямок – 34 штурмів;

Придніпровський напрямок – 9 штурмів;

Гуляйпільський напрямок – 0 штурмів.

Протягом минулого тижня не зафіксовано змін на Куп'янському, Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Наступ росіян на Сумщині триває

Невтішні новини з Сумщини – російські війська продовжують наступ на плацдармі, який їм вдалося захопити раніше, та намагаються проривати кордон на інших ділянках.

Так, під контролем ворога, крім уже окупованих Журавки та Новенького, опинилися Веселівка, Басівка, Володимирівка, Костянтинівка, Біловоди та частково Локня. Крім того, російські війська витіснили українські сили південніше Гуєва та збільшили зону окупації поблизу української Олександрії.

Зараз бої, зокрема, тривають на околиці Юнаківки, через яку пролягає дорога на Курщину та в районі КПП "Суджа".





Ситуація на кордоні України та Росії / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Харківщині

Загострення ситуації спостерігається і на Харківщині. На Харківському напрямку росіяни посилюють свої атаки. Ба більше, роблять спроби атак на нових ділянках.

Так, минулого тижня росіяни прорвали кордон в районі села Строївка, що є сусіднім населеним пунктом від Тополів, по якому проходить лінія зіткнення. Майже 2 квадратні кілометри у сірій зоні. Закріпитися росіянам не вдалося. Проте спроби прориву кордону від Тополів до Вовчанська свідчать про наміри росіян розширити наступ в Харківській області.

Крім прориву кордону, ворожі війська також просунулися в районі села Кам'янка.





Ситуація на Харківському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни просуваються на півночі Донеччини

Ситуація на Лиманському напрямку залишається складною – тривають запеклі бої на заході Луганщини та півночі Донеччини. Цікаво, що ворожі війська наступають не в напрямку Лимана, а в бік Ізюма Харківської області. Звісно, лінію фронту та місто розділяють 30 кілометрів, проте тенденція вказує, що в середній чи далекій перспективі Ізюм є ціллю росіян.

Минулого тижня ворогу вдалося прорватися в села Рідкодуб та Карпівка.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Триває наступ на Костянтинівку

Ситуація на Торецькому та Покровському напрямках загострюється, особливо після прориву росіян на трасу Покровськ – Костянтинівка, що дає росіянам можливості атакувати в напрямку обох міст. Однак про все по черзі.

У самому Торецьку тривають важкі бої, проте росіянам не вдається просунутися ні в самому місті, ні на флангах. Росіяни покладали надії на оточення гарнізону, котрий обороняє місто, однак і це не вдається.

Проте ворогу вдається просуватися в напрямку Костянтинівки по автошляхах з Донецька та Покровська. Минулого тижня російські війська просунулися в Романівці, Старій Михайлівці та біля Новооленівки.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

При цьому росіяни посилюють атаки на саму Костянтинівку. Наприклад, минулого тижня була знищена одна з останніх АЗС у місті.

Нова загроза для Покровська і Мирнограда

Після виходу на трасу Покровськ – Костянтинівка російські війська почали розвивати наступ в обидва напрямки. Таким чином селище Новоекономічне та сусідній Мирноград знову опиняються під загрозою.

Минулого тижня росіяни просунулися в Малинівці та окупували Єлизаветівку. Ворожі війська продовжують наступ на Новоекономічне, проте ситуація на ділянці створює й інші загрози.

Річ у тім, що ще взимку аналітики та експерти заявляли, що росіяни не будуть штурмувати Покровськ "в лоб", а намагатимуться оточити місто. Протягом останніх місяців росіяни не мали жодних просувань до околиць Покровська, але зосереджували більше сил на просування західніше міста в бік адмінмежі з Дніпропетровщиною. Тепер же атаки на Новоекономічне створюють більший ризик оточення, адже росіяни можуть як штурмувати селище "в лоб", так і розвивати наступ північніше – на села між Покровськом та Добропіллям. Це загрожує оточенням та вогневим контролем логістичних шляхів. Поки не зовсім зрозуміло, який сценарій обирають росіяни. Це стане зрозуміліше в наступні тижні.





Ситуація в районі Покровська та Мирнограда / Карта DeepStateMAP

У напрямку адмінмежі областей ситуація теж невтішна. Ворожі війська просунулися в Троїцькому та Котлярівці. До адмінмежі від лінії фронту тепер трохи більш як 2 кілометри. Новопавлівська та Межова громади Дніпропетровщини перебувають під постійними обстрілами. У Межовій громаді оголошена обов'язкова евакуація дітей.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Стабілізація Новопавлівського напрямку

Один з небагатьох напрямків, де знизилася ворожа активність – Новопавлівський. Ситуація там має тенденцію до стабілізації. Тривають бої в селах Одрадне та Багатир. В останньому росіянам вдалося просунутися.

На ділянці від Дніпроенергії до Новосілки змін не зафіксовано. Проте ворог просунувся в Зеленому Полі, а ситуація між цим селом і Новосілкою залишається незрозумілою – там утворився "мішок", очевидно, в якому перебувають українські захисники в умовах напівоточення.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни аж ніяк не зменшують кількість атак – прориваються на нових ділянках, прагнуть захопити все більше сіл і міст та щоночі тероризують нашу країну. Росія демонструє всьому світові, що не хоче миру та не бажає зупиняти цю війну. Тому Україні нічого не залишається крім боротьби. І сьогодні гарантом миру та спокою для нас є тільки наша армія, тому кожен повинен підтримувати армію всіма можливими способами. А найпростіше зробити це просто зараз – задонатити на збір. Саме для того, аби закривати потреби війська, і працює наш благодійний Фонд24 – там ви можете знайти актуальні збори та звіти про вже передану допомогу.