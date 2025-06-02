О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 26 мая по 1 июня 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боевых действий

В течение прошлой недели, по данным Генштаба ВСУ, на фронте произошло 1 267 боевых столкновений. Больше всего – на Покровском направлении. Меньше всего – на Гуляйпольском, где россияне вообще не проводили штурмовых действий. В то же время с пятницы до воскресенья наблюдалось уменьшение количества российских атак.

При этом на Купянском и Курском направлениях зафиксирован рост вражеской активности, а на Новопавловском – снижение. В целом ситуация на направлениях следующая:

Покровское направление – 395 штурмов;

Курское направление – 202 штурма;

Лиманское направление – 152 штурма;

Новопавловское направление – 145 штурмов;

Торецкое направление – 90 штурмов;

Краматорское направление – 51 штурм;

Купянское направление – 50 штурмов;

Харьковское направление – 40 штурмов;

Ореховское направление – 39 штурмов;

Северское направление – 34 штурма;

Приднепровское направление – 9 штурмов;

Гуляйпольское направление – 0 штурмов.

В течение прошлой недели не зафиксировано изменений на Купянском, Северском, Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Наступление россиян на Сумщине продолжается

Неутешительные новости из Сумщины – российские войска продолжают наступление на плацдарме, который им удалось захватить ранее, и пытаются прорывать границу на других участках.

Так, под контролем врага, кроме уже оккупированных Журавки и Новенького, оказались Веселовка, Басовка, Владимировка, Константиновка, Беловоды и частично Локня. Кроме того, российские войска вытеснили украинские силы южнее Гуево и увеличили зону оккупации вблизи украинской Александрии.

Сейчас бои, в частности, продолжаются на окраине Юнаковки, через которую пролегает дорога на Курщину и в районе КПП "Суджа".





Ситуация на границе Украины и России / Карта DeepStateMAP

Что происходит на Харьковщине

Обострение ситуации наблюдается и на Харьковщине. На Харьковском направлении россияне усиливают свои атаки. Более того, делают попытки атак на новых участках.

Так, на прошлой неделе россияне прорвали границу в районе села Строевка, соседнего населенного пункта от Тополей, по которому проходит линия соприкосновения. Почти 2 квадратных километра в серой зоне. Закрепиться россиянам не удалось. Однако попытки прорыва границы от Тополей до Волчанска свидетельствуют о намерениях россиян расширить наступление в Харьковской области.

Кроме прорыва границы, вражеские войска также продвинулись в районе села Каменка.





Ситуация на Харьковском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются на севере Донецкой области

Ситуация на Лиманском направлении остается сложной – продолжаются ожесточенные бои на западе Луганщины и севере Донецкой области. Интересно, что вражеские войска наступают не в направлении Лимана, а в сторону Изюма Харьковской области. Конечно, линию фронта и город разделяют 30 километров, однако тенденция указывает, что в средней или далекой перспективе Изюм является целью россиян.

На прошлой неделе врагу удалось прорваться в села Редкодуб и Карповка.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Продолжается наступление на Константиновку

Ситуация на Торецком и Покровском направлениях обостряется, особенно после прорыва россиян на трассу Покровск – Константиновка, что дает россиянам возможности атаковать в направлении обоих городов. Однако обо всем по порядку.

В самом Торецке продолжаются тяжелые бои, однако россиянам не удается продвинуться ни в самом городе, ни на флангах. Россияне возлагали надежды на окружение гарнизона, который обороняет город, но и это не удается.

Однако врагу удается продвигаться в направлении Константиновки по автодорогам из Донецка и Покровска. На прошлой неделе российские войска продвинулись в Романовке, Старой Михайловке и у Новооленовки.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

При этом россияне усиливают атаки на саму Константиновку. Например, на прошлой неделе была уничтожена одна из последних АЗС в городе.

Новая угроза для Покровска и Мирнограда

После выхода на трассу Покровск – Константиновка российские войска начали развивать наступление в оба направления. Таким образом поселок Новоэкономическое и соседний Мирноград снова оказываются под угрозой.

На прошлой неделе россияне продвинулись в Малиновке и оккупировали Елизаветовку. Вражеские войска продолжают наступление на Новоэкономическое, однако ситуация на участке создает и другие угрозы.

Дело в том, что еще зимой аналитики и эксперты заявляли, что россияне не будут штурмовать Покровск "в лоб", а будут пытаться окружить город. В течение последних месяцев россияне не имели никаких продвижений к окраинам Покровска, но сосредотачивали больше сил на продвижение западнее города в сторону админграницы с Днепропетровской областью. Теперь же атаки на Новоэкономическое создают больший риск окружения, ведь россияне могут как штурмовать поселок "в лоб", так и развивать наступление севернее – на села между Покровском и Добропольем. Это грозит окружением и огневым контролем логистических путей. Пока не совсем понятно, какой сценарий выбирают россияне. Это станет понятнее в последующие недели.





Ситуация в районе Покровска и Мирнограда / Карта DeepStateMAP

В направлении админграницы областей ситуация тоже неутешительная. Вражеские войска продвинулись в Троицком и Котляровке. До админграницы от линии фронта теперь чуть больше 2 километров. Новопавловская и Межевая общины Днепропетровщины находятся под постоянными обстрелами. В Межевой общине объявлена обязательная эвакуация детей.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Стабилизация Новопавловского направления

Одно из немногих направлений, где снизилась вражеская активность – Новопавловское. Ситуация там имеет тенденцию к стабилизации. Продолжаются бои в селах Отрадное и Богатырь. В последнем россиянам удалось продвинуться.

На участке от Днепроэнергии до Новоселки изменений не зафиксировано. Однако враг продвинулся в Зеленом Поле, а ситуация между этим селом и Новоселкой остается непонятной – там образовался "мешок", очевидно, в котором находятся украинские защитники в условиях полуокружения.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне отнюдь не уменьшают количество атак – прорываются на новых участках, стремятся захватить все больше сел и городов и каждую ночь терроризируют нашу страну. Россия демонстрирует всему миру, что не хочет мира и не желает останавливать эту войну. Поэтому Украине ничего не остается кроме борьбы. И сегодня гарантом мира и спокойствия для нас является только наша армия, поэтому каждый должен поддерживать армию всеми возможными способами. А проще всего сделать это прямо сейчас – задонатить на сбор. Именно для того, чтобы закрывать потребности войска, и работает наш благотворительный Фонд24 – там вы можете найти актуальные сборы и отчеты об уже переданной помощи.