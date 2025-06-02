Россия создала целую систему похищения украинских детей. Под прикрытием якобы благих намерений, используя пропаганду и законы, россияне отбирали детей у родителей и опекунов, отправляя их на так называемое перевоспитание. Их также вывозили на постоянное проживание в Россию – в интернаты, приемные семьи.

Далеко не у всех детей, которые сейчас живут в российских интернатах, нет родственников. Просто Россия создала такие условия, при которых возвращение ребенка становится чрезвычайно сложным.

Доподлинно неизвестно, сколько детей находится на территории России и при каких обстоятельствах они туда попали. Над их возвращением работают государство и благотворительные организации. Какие Россия создает условия, чтобы забрать детей, а также с чем сталкиваются родители и опекуны, которые стремятся уберечь свою семью, – читайте в материале 24 Канала.

Данные о месте девочки – засекречены

"У нас был случай, когда мы не смогли вернуть ребенка из "оздоровительного", вернее перевоспитательного, лагеря", – начинает рассказ главный юрист благотворительной организации Save Ukraine Мирослава Харченко. Организация с 2014 года занимается возвращением детей из России. На сегодня ей удалось вернуть 630 детей – с помощью механизмов, которые желательно не разглашать, чтобы они и в дальнейшем оставались эффективными. Однако такие истории не всегда имеют счастливый финал.

"Бабушка, которая вместе с группой матерей поехала в Крым, чтобы вернуть детей, умерла. В аэропорту "Шереметьево" в Москве их допрашивали более 13 часов. У женщин не было ни еды, ни воды. Они рассказывали, что что у них было всего пять конфет, и это было все, чем они могли подкрепиться. Воду пили из-под крана. На следующий день бабушка умерла", – вспоминает Мирослава Харченко.

Бабушка ехала в Евпаторию, где в летнем лагере находилась ее внучка Влада. Это было осенью 2023 года. Волонтеры благотворительной организации нашли мать, которая также должна была забрать своего ребенка от россиян: это была херсонка Олеся. Волонтеры предоставили ей официальное поручение забрать из Крыма и Владу, у которой в то время уже погибла бабушка.

Поэтому в декабре 2023 года Олеся поехала в Крым и Краснодарский край, откуда должна была привезти трех девочек: свою 14-летнюю дочь Софию, Владу и Настю, которые являются сестрами по отцовской линии.

Дочь Олеси, 14-летнюю Софию, вывезла в лагерь в Крыму бабушка, имея при себе только копию свидетельства о рождении. Мать узнала об этом только от знакомых, когда ее дочь уже ехала автобусом в Крым.

Когда Олеся приехала в Евпаторию, то узнала, что Владу вывезли из лагеря буквально за несколько часов до ее приезда. Девочку передали в приемную семью.

"Сказали, что ее здесь нет. Что соцопека забрала ее сразу, как только узнали о бабушке, и что им некого мне отдавать. Я через адвоката делала запросы – результата не было. Мы побыли там несколько дней с Настей. А потом я уже поехала за своим ребенком. В итоге мы вернулись с двумя девочками, а не с тремя", – рассказала Олеся.

Влада и Настя проживали вместе с бабушкой и дедушкой. Их родителей лишили родительских прав. Вероятно, дедушка действительно предоставил разрешение на то, чтобы девочки поехали на отдых в Крым, поскольку пожилым людям было трудно ухаживать за подростками.

Я думаю, что, может, он и дал разрешение на выезд. Хотя, живя в оккупации и зная, какие здесь были законы, я вам скажу: здесь и не очень спрашивали,

– объяснила Олеся.

Женщина таки попросила Настю написать Владе и узнать, что произошло. Настя даже не знала, что сестра уехала: все сделали очень тайно и быстро. Оказалось, что Владу действительно устроили в приемную семью в России, но данных о ее местонахождении нет – они засекречены даже для адвокатов. Настя же вернулась и сейчас живет с дедушкой.

Как наши дети попадают в Россию

Существует несколько вариантов, как дети попадают к россиянам. Но основных два.

Первый – во время фильтрации.

– во время фильтрации. Второй – дети застревали в так называемых оздоровительных лагерях, когда линия фронта изменилась.

Из-за деоккупации Херсонской, Харьковской областей дети могли действительно застрять в заложниках в лагерях на несколько месяцев. Родители не могли их забрать, потому что оказались уже по другую сторону линии фронта.

На примере Мариуполя хорошо видно, как дети попадали в руки россиян, когда семьи пытались бежать из оккупации.

Россия сделала все, чтобы в Мариуполе было смертельно опасно жить. Люди были вынуждены бежать из города. Они не могли выехать в Украину, потому что зеленые коридоры из-за российских обстрелов становились коридорами смерти. Поэтому семьи ехали именно через Россию.

Там стояли автобусы с "чайком и кофейком", которые забирали семьи. Это также принудительная эвакуация, потому что они не давали людям выбора,

– рассказала Мирослава Харченко.

Далее люди попадали в фильтрационные лагеря, которые обычно располагались в отделениях полиции. Там проверяли документы, чтобы выяснить, кого они забрали, и решить, куда дальше везти. С семьями говорили, пытаясь понять их позицию. Если семья была проукраинской, она россиянам была не нужна. Такие семьи разделяли: мужчин бросали в мужскую тюрьму, женщин – в женскую.

"Ребенка никуда не посадишь, поэтому его отдавали в интернат. Выпускают ли потом тех родителей или не выпускают, – неизвестно, потому что это все происходило на неподконтрольной Украине территории. Поэтому точно мы не знаем, сколько таких семей потеряли связь друг с другом: выжили или погибли", – объяснила Харченко.

В чем суть так называемого оздоровительного лагеря

Во время оккупации россияне принудительно вывозили детей в так называемые оздоровительные лагеря. Они утверждали, что имеют согласие от родителей и что те добровольно отдали ребенка. На самом деле в оккупации о добровольном согласии речь не шла – родители были вынуждены соглашаться, чтобы хоть как-то обезопасить семью.

Юрист Мирослава Харченко рассказала историю бабушки, которая занималась внуком после гибели его родителей. Пожилая женщина получила большие проблемы из-за отказа отдать ребенка в лагерь.

Женщина россиянам ответила: "Нет, я своего внука никому не отдам, тем более в Россию".

На следующий день пожилую женщину вызвали в соцслужбы и устроили допрос: "Так ты не отдашь своего внука в Россию? Ты что-то имеешь против России? Тебе здесь что-то не нравится? Если да, мы лишим тебя опекунских прав. Ребенок станет сиротой, но все равно поедет в лагерь".

Это системная насильственная политика России – перевоспитать украинских детей под себя. Здесь не говорится о добровольном согласии или желании родителей. Россия заставляет родителей и опекунов запугиванием, шантажом и манипуляциями отдавать детей в лагеря, которые на самом деле являются лагерями перевоспитания.

Детям сразу выдают российские телефоны и сим-карты, контролируют, что они смотрят. Они вынуждены потреблять тот контент, который нужен России.

Это же строгая изоляция. Они рассказывали детям неделями и месяцами о том, что Украины не существует. О том, что есть только Россия,

– добавила Мирослава Харченко.

Суть так называемого оздоровительного лагеря заключается в том, что дети находятся под постоянной российской пропагандой, им рассказывают альтернативную историю Украины. По версии россиян в Украине живут "нацисты", Украина якобы хочет захватить Россию, а российская война против Украины – это всего-навсего "превентивные действия".

Кроме этого, россияне намеренно разрушают родственные связи. Они убеждают детей, что те никому не нужны, что мама и папа их не любят, что они – бремя. И что за ними никто никогда не приедет. Дети видят этому подтверждение: есть случаи, когда они вынуждены были оставаться по 9 месяцев в лагерях, потому что родители не имели возможности приехать за ними. На самом деле часто родители просто не знали, где именно находится их ребенок, потому что россияне не сообщали этой информации.

Россияне создали ловушку для опекунов и детей

Россия делает все возможное, чтобы родители, разлученные с детьми из-за оккупации, фильтрации или так называемых оздоровительных лагерей, больше не смогли вернуть их домой. Чтобы дети, которые остались сиротами, тоже не имели возможности выбраться из России.

Россияне используют лазейки в законодательстве. Ранее подростки от 16 до 18 лет самостоятельно пересекали границу. Если у ребенка не было родителей, согласно законодательству – как украинскому, так и российскому, – при наличии документов ребенок имел право на свободное передвижение и самостоятельно выезжал за пределы страны.

Мы в свое время очень много таких детей без родственников переводили через границу. Просто шел наш сопровождающий, но у него не было документов на ребенка, то есть этот ребенок пересекал границу самостоятельно. Они внесли изменения в законодательство – и это запретили,

– объяснила юрист.

Теперь, если бабушка в Украине, а ее внучка осталась сиротой на оккупированной территории (родители погибли), организация может оформить бабушке опеку в Украине – это позволяет украинское законодательство. Бабушка ехала с документами, которые подтверждали ее опекунство.

Но в конце 2024 года Россия внесла изменения в Семейный кодекс, по которому запрещено отдавать под опеку "российских" детей. На оккупированных территориях почти все дети имеют российские паспорта – их принудительно русифицировали и выдали документы.

К тому же новый закон запрещает передавать детей под опеку гражданам стран, где разрешено менять пол. В Украине это возможно – при наличии медицинских показаний и заключений врачей. Россия воспользовалась этим, объявила всех украинцев "нежелательными опекунами" и запретила передавать им детей. Теперь опеку может оформить только гражданин России.

То есть бабушка должна приехать на оккупированную территорию, получить российское гражданство и уже по российским законам оформлять опеку. Только после этого она сможет забрать внучку из оккупации или из России.

"И это снова ловушка. Потому что для полноценного оформления опеки, кроме гражданства России, нужно пройти ряд исследований: психиатрию, справки о здоровье, иметь жилье с ребенком, стабильный доход и работу. Если бабушка или другой родственник приезжает за ребенком из Украины – сделать это в условиях оккупации нереально. В таких случаях предоставляют только временную опеку, которая не дает права на выезд за границу", – рассказала юрист.

Итак, Россия создала иллюзию: мол, приезжайте, забирайте, никто не запрещает. Но на самом деле это ловушка – и для ребенка, и для тех, кто приезжает его спасать.

Мальчики получают повестку в 14 лет

Украинские ребята, которые остались в оккупации, в 14 лет получают повестку от России. Ее вручают вместе с российским паспортом – как "бонус" к навязанной принадлежности к России. Это означает, что ребенка вносят в российские базы данных, и выехать с оккупированной территории становится чрезвычайно опасно.

Однако юноши часто решаются на риск и пробуют выехать через территорию России. Они не говорят вслух, что стремятся убежать домой или хотя бы покинуть Россию. Вместо этого придумывают легенды, чтобы убедить, что они только путешествуют по стране.

Не дай Бог, чтобы заподозрили, что ребенок убегает из оккупации и хочет вернуться в Украину. Таких ребят тщательно проверяют: ставят провокационные вопросы, осматривают документы, телефоны, личные вещи – ищут хотя бы намек, что подросток не едет дальше вглубь России, а хочет вырваться в Украину,

– рассказала Харченко.

Иногда дети могут оговориться. Бывает, что не успели удалить какое-то фото или переписку. Тогда к ним применяют жесткие фильтрационные меры: их могут на несколько суток задержать в отделениях полиции, пытать, чтобы вытащить правду.

Если возникает подозрение, ребенка отправляют в Ростов-на-Дону на полиграф. И тогда путь только один – "на подвал". В лучшем случае парня возвращают в оккупацию. Но с тех пор за ним следят, он уже – "ненадежный русский".

Могут ли родители забрать детей из оккупации

После изменений в законодательстве и из-за других ловушек, созданных россиянами, такое случается редко. Обычно, если человек пытается попасть на оккупированную территорию с подконтрольной Украины, его не пропускают. Чаще всего из оккупации выезжает одна семья с ребенком, а к ней присоединяют еще одного ребенка. Все необходимые документы оформляют в Украине.

То есть механизмы, которые позволяют вывозить детей из оккупации, до сих пор существуют.

Как Save Ukraine спасает детей

Юрист организации объяснила, что информация о том, как именно они с коллегами вытаскивают детей из оккупации, – не разглашается. Этот механизм засекречен, чтобы продолжать работать.

Дети в оккупации за время войны научились скрывать свою проукраинскую позицию. Часто имеют два телефона: один – для проверок россиянами, другой – личный. Номера украинских контактов запоминают или записывают в бумажных блокнотах, которые тщательно прячут.

Они передают волонтерам ключевую информацию: где находятся, в каком состоянии, кто рядом. Но волонтеры всегда проверяют эти данные через третьих лиц – тайных агентов, которые выезжают на место, расспрашивают о ребенке. Это нужно, чтобы убедиться, что с организацией действительно общается ребенок, а не сотрудник ФСБ, который получил доступ к его телефону. Если же ребенка разоблачат – его могут посадить.

Поэтому мы всегда проверяем информацию. Наша цель – безопасность детей и нашей команды. Если нас схватят – мы потеряем возможность возвращать украинских детей и семьи домой,

– говорит Мирослава.

Она также рассказывала, что иногда процесс спасения занимает значительно больше времени, чем хотелось бы. Если ребенок осиротел, за ним едет родственник, но бывает, ребенка уже успели поместить в интернат и его не отдают без официальных документов.

Для чего Путину украинские дети

По словам Мирославы, у Кремля есть две главные цели.

Первая – обновление генофонда. В России глубокий демографический кризис. Хотя официально декларируется, что население составляет 140 миллионов, по данным украинской разведки, реальная цифра – не более 90 миллионов. К тому же генофонд канонической России существенно изменился из-за массового наплыва представителей других национальностей из республик России.

– обновление генофонда. В России глубокий демографический кризис. Хотя официально декларируется, что население составляет 140 миллионов, по данным украинской разведки, реальная цифра – не более 90 миллионов. К тому же генофонд канонической России существенно изменился из-за массового наплыва представителей других национальностей из республик России. Вторая – уничтожение Украины как государства. С 2014 года Россия последовательно сеяла среди своего населения ненависть к украинцам. Она культивировала образ ошибочно возникшей нации, формировала культ пренебрежения и вражды к Украине.