Про це повідомив очільник російської делегації Володимир Мединський. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

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Росія отримала українські мирні пропозиції

За словами Мединського, очільника російської делегації, документ було подано українською та англійською мовами.

Нічого, ми впоралися. У нашій делегації є люди, які володіють багатьма мовами. Якщо що, двоє вільно говорять японською,

– сказав він.

Він також додав, що ключові пункти українського документа вже стали публічними через публікації у західних медіа.

Нагадаємо, Reuters опублікували повний текст пропозицій України на переговорах з Росією.

Україна пропонує Росії повне та безумовне припинення вогню, обмін полоненими за принципом "всіх на всіх", повернення депортованих дітей та цивільних заручників – усіх з 2014 року.

Там вказано, що Україна не повинна ставати нейтральною країною, обмежувати свої збройні сили або визнавати окупацію будь-яких територій. Документ допускає поступове скасування санкцій проти Росії, але водночас вимагає виплату репарацій.

Також рекомендується зустріч Зеленського та Путіна.