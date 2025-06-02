США должны видеть, что мы готовы к диалогу, что будет побуждать американских политиков к давлению на Россию. Такое мнение 24 Каналу высказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что переговоры также нужны, учитывая другое сотрудничество со страной-агрессором.

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Зачем Украине очередные переговоры в Стамбуле

Специалист по стратегическим коммуникациям объяснил, что нашей стране нужны переговоры в Стамбуле – Украина продолжает демонстрировать, что она настроена на переговоры. Именно это помогает определенным людям в администрации США и Конгрессе продвигать идею о санкциях против России. Мы ведем переговоры, но не ожидаем мгновенного результата.

Мы демонстрируем четкую и однозначную позицию, Россия – неадекватную. На этом мы и строим нашу дипломатию, фокусируя внимание Трампа на том, что только давление на Россию заставит ее пойти на реальные переговоры. То есть тогда, когда она не будет способна продолжать войну,

– подчеркнул он.

Кроме того, сейчас есть минимальная возможность достичь договоренности с Россией по гуманитарного сотрудничества – возвращения с ее территории детей и гражданских пленных, а также по обмену телами погибших.

Обратите внимание! Владимир Зеленский выразил сомнение в готовности России к продуктивным переговорам в Стамбуле. В то же время президент подчеркнул, что для нас важно безусловное прекращение огня, а также гуманитарные вопросы по возвращению похищенных детей и освобождение заключенных, в частности политических.

Богданов отметил, что сейчас страна-агрессор точно не отойдет от своих идей ни дипломатически, ни на поле боя. Кремль долго готовился к летнему наступлению и будет его реализовывать. Оккупанты уже пробуют продвигаться на Сумщине.

Он добавил, что настоящие переговоры будут только тогда, когда Владимир Путин будет бояться за свой режим. Диктатор может сделать шаг к миру, но уже поздно для себя.

Напомним, что российская делегация уже ознакомилась с мирными предложениями Украины перед стамбульским раундом переговоров. Их передали России на украинском и английском языках.