В своей заметке в соцсети Х он намеком ответил на предыдущие заявления Дональда Трампа о том, что у Украины "нет карт" в вопросе войны с Россией и мирных переговоров, передает 24 Канал.
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Какой намек обнародовал Кислица
Украинский дипломат обнародовал изображение игральной карты с мастью короля, который похож на Владимира Зеленского, рядом расположены дроны и меч в крови. Над фото он оставил лишь лаконичную подпись.
Король дронов,
– написал он.
Напомним, ранее Дональд Трамп, после провального первого раунда переговоров в Стамбуле, в интервью Fox News снова раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что у него "нет карт".
Напомним, накануне Служба безопасности Украины провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу России, где дислоцируется вражеская авиация.