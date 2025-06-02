Журналисты поймали Мединского, когда тот выходил из машины после прибытия в Стамбул, и спросили: "А как там удары по российской территории", передает 24 Канал.
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Что ответил Мединский
На кадрах видно, что этот вопрос заставил Мединского чувствовать себя неловко. Он бросил несколько коротких слов: "Все видел, все знаю. Все завтра", и фактически убежал от журналистов.
Мединский убегает от прессы: смотрите видео
Напомним, что в минобороны России признали атаку на 5 своих аэродромов в Мурманской, Иркутской, Амурской, Ивановской и Рязанской областях. Действия Украины оккупанты назвали "терактом". Также они отказались признать катастрофические последствия удара по аэродромам, заявив, что атаки дронов были отбиты.
Правда признали, что в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.
Отметим, что аэродромы в России атаковали 117 дронов. Был поражен 41 стратегический самолет противника. Враг понес потери на около 7 миллиардов долларов.