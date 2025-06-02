Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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День, который может стать поворотным в войне

Британский полковник в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что спецоперация СБУ "Паутина" может стать переломным моментом российско-украинской войны. По его мнению, Украина продемонстрировала способность наносить сокрушительные удары на тысячи километров в глубь России.

Похоже, что ограничения на использование западного оружия Украиной постепенно снимаются. Это открывает доступ к любым целям в пределах 500 километров от границы – включая Москву. Украинские военные также подтвердили разработку дронов с дальностью полета более 3000 километров,

– отметил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он добавил, что российская пропаганда не сможет скрыть масштабов атаки и ей будет трудно подать их как нечто иное, чем катастрофу для Путина и его армии.

Где же была система ПВО России

По словам полковника, серия атак может усилить внутреннюю дестабилизацию среди населения России. Ударам подверглись и объекты, которые, по логике, должны были быть защищены системами ПВО.

Пока Путин ведет экономику и уровень жизни страны к краху, глухое сопротивление все труднее подавить,

– добавил он.

В то же время оккупанты продолжили свои атаки на гражданскую инфраструктуру Украины в эти выходные. По словам де Бреттон-Гордона, их действия демонстрируют логику Путина: сломать сопротивление через страх и смерть.

Теперь, когда значительная часть России находится в зоне досягаемости Киева – пусть это дроны, ракеты или эффективные агенты СБУ – как Кремль ответит?

– заметил полковник.

Украинский опыт станет полезным для Британии

Также эксперт сравнил способность Соединенного Королевства в проведении такой результативной операции. Как заявляет эксперт, эти удары разоблачают слабость британской армии.

Он добавил, что верит, что Великобритания "сделает выводы" из украинского опыта и пересмотрит подходы к оборонному планированию и сдерживанию.

Напомним, что операция "Паутина" СБУ уничтожила или повредила 41 российский военный самолет, включая стратегические бомбардировщики, а также, возможно, и уникальный самолет-разведчик А-50.