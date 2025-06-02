Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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День, який може стати поворотним у війні

Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що спецоперація СБУ "Павутина" може стати переломним моментом російсько-української війни. На його думку, Україна продемонструвала здатність завдавати нищівних ударів на тисячі кілометрів у глиб Росії.

Схоже, що обмеження на використання західної зброї Україною поступово знімаються. Це відкриває доступ до будь-яких цілей у межах 500 кілометрів від кордону – включно з Москвою. Українські військові також підтвердили розробку дронів із дальністю польоту понад 3000 кілометрів,

– зазначив Геміш де Бреттон-Гордон.

Він додав, що російська пропаганда не зможе приховати масштабів атаки і їй буде важко подати їх як щось інше, ніж катастрофу для Путіна і його армії.

Де ж була система ППО Росії

За словами полковника, серія атак може посилити внутрішню дестабілізацію серед населення Росії. Ударів зазнали й об’єкти, які, за логікою, мали бути захищені системами ППО.

Поки Путін веде економіку й рівень життя країни до краху, глухий спротив дедалі важче придушити,

– додав він.

Водночас окупанти продовжили свої атаки на цивільну інфраструктуру України цими вихідними. За словами де Бреттон-Гордона, їхні дії демонструють логіку Путіна: зламати опір через страх і смерть.

Тепер, коли значна частина Росії перебуває в зоні досяжності Києва – хай то дрони, ракети чи ефективні агенти СБУ – як Кремль відповість?

– зауважив полковник.

Український досвід стане корисним для Британії

Також експерт порівняв спроможність Сполученого Королівства у проведенні такої результативної операції. Як заявляє експерт, ці удари викривають слабкість британської армії.

Він додав, що вірить, що Велика Британія "зробить висновки" з українського досвіду та перегляне підходи до оборонного планування та стримування.

Нагадаємо, що операція "Павутина" СБУ знищила або пошкодила 41 російський військовий літак, включаючи стратегічні бомбардувальники, а також, можливо, і унікальний літак-розвідник А-50.