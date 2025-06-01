Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что пишут западные СМИ об операции СБУ

В американском издании отметили, что с точки зрения эффективности, операция Службы безопасности Украины под названием "Паутина" почти не имеет равных среди тех, проводившихся ранее в мире.

Один FPV-дрон, который использует Украина, может стоить от 300 до 600 долларов США. Для сравнения, модернизированный российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС оценивается в более 100 миллионов долларов США,

– отметили журналисты.

СМИ написали, что это более чем стотысячная разница в стоимости.

К слову, осведомленные источники сообщили 24 Каналу, что, по предварительным данным, убытки у врага от операции "Паутина" составляют более 2 миллиардов долларов США. Известно о поражении более 40 самолетов, среди них – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Оккупанты, свою очередь, заявляли, что дроны, которые целились по аэродромам, якобы вылетали из транспортных средств. Атаки произошли, в частности, в Иркутской, Рязанской и Мурманской областях России.