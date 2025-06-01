В СБУ показали своего главу Василия Малюка во время этой спецоперации, передает 24 Канал со ссылкой на источники.

Смотрите также Под ударом, вероятно, еще один аэродром: теперь под Москвой

Малюк рассматривал карты аэродромов, где дислоцируются "миги"

Через несколько часов после начала спецоперации "Паутина" появилось красноречивое фото с Малюком.

Историчность момента зашкаливает! Председатель СБУ Малюк во время проведения спецоперации "Паутина",

– прокомментировали в СБУ фотографию.

Там также отметили, что это фото заряжено на новый "суперхлопок" в России.

Малюк во время спецоперации "Паутина" / Фото СБУ

По данным мониторов, Малюк на фото, вероятно, рассматривает карту с 5 аэродромами, на которых находятся борта МиГ-31К – носители аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал", которые сложно перехватывать украинской ПВО.

Напомним, что сейчас известно об атаке БПЛА на аэродромы "Оленья", "Дягилево", "Белая", "Воскресенск", "Иваново".

Спецоперацию "Паутина", в результате которой был поражен 41 самолет стратегической авиации России, готовили более полутора лет.

Ориентировочные потери России уже могли перевалить отметку 2 миллиарда долларов.