24 Канал собрал детали события. Снова виноваты "дроны из фуры".

Смотрите также СБУ атаковала 4 российских аэродрома: показываем, где они на карте

Что известно о поражении авиабазы "Воскресенск" в Подмосковье 1 июня

Россияне пишут, что может быть поражен пятый аэродром за день – авиабаза "Воскресенск" в Подмосковье.

Атака дронами с фуры на третий аэродром в Воскресенске Московской области. По слухам, уничтожено около 5 – 7 самолетов,

– информируют они.

Оккупанты визжат о том, что "ждут ответа с помощью "Орешника".

"После атаки на стратегическую авиацию в Кремле примут такое решение. Фактически Киев сорвал переговорный кейс Трампа!" – угрожают пропагандисты.