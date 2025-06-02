Журналісти впіймали Мединського, коли той виходив з автівки після прибутття до Стамбула, і запитали: "А як там удари по російській території", передає 24 Канал.

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Що відповів Мединський

На кадрах видно, що це запитання змусило Мединського почуватися ніяково. Він кинув кілька коротких слів: "Усе бачив, усе знаю. Все завтра", і фактично втік від журналістів.

Мединський тікає від преси: дивіться відео

Нагадаємо, що у міноборони Росії визнали атаку на 5 своїх аеродромів у Мурманській, Іркутській, Амурській, Івановській та Рязанській областях. Дії України окупанти назвали "терактом". Також вони відмовилися визнати катастрофічні наслідки удару по аеродромах, заявивши, що атаки дронів були відбиті.

Щоправда визнали, що у Мурманській та Іркутській областях сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки.

Зазначимо, що аеродроми у Росії атакували 117 дронів. Було уражено 41 стратегічний літак противника. Ворог зазнав втрат на близько 7 мільярдів доларів.