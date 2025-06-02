2 июня Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран. В комментарии журналистам он оценил предстоящую встречу делегаций в Стамбуле, передает 24 Канал.

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Что известно

Политик заявил, что Украина будет поднимать на сегодняшних переговорах вопросы перемирия и возвращения детей.

Я не уверен, что россияне будут готовы к продуктивным встречам, но мы всегда должны рассчитывать на определенные решения.

– сказал он.

Президент добавил, что для нас очень важно безусловное прекращение огня, а также гуманитарные вопросы – возвращения похищенных детей и освобождения заключенных, в том числе политических.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись первые прямые переговоры Киева и Москвы. Тогда стороны договорились об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000, который впоследствии реализовали в течение 3 дней. Кроме того, стороны должны были разработать документы с условиями для прекращения огня. Украина передала свой документ россиянам и союзникам. В то же время Москва этого не сделала. В Кремле заявили, что представят свой меморандум прямо на переговорах 2 июня.