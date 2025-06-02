Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
Читайте также Начало переломного момента, – Берлин о мирных переговорах Украины и России
Что Украина и Россия обсуждают в Стамбуле
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказался об украинско-российских переговорах, которые проходят в Стамбуле. По его словам, во время встречи делегации:
- будут оценивать перспективы и взгляды относительно перемирия;
- будут поднимать вопросы гуманитарных инициатив;
- обсудят подготовку к возможной встрече лидеров.