Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что Украина и Россия обсуждают в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказался об украинско-российских переговорах, которые проходят в Стамбуле. По его словам, во время встречи делегации: