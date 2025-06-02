Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля телеканалу ZDF.

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Переломный момент и новый этап поддержки Украины

Глава МИД Германии назвал мирные переговоры Украины и России в Стамбуле "значительными" и заявил, что они могут стать началом переломного момента в российско-украинской войне.

Вадефуль также отметил, что Германия продолжит поставки оружия Украине, а также профинансирует разработку и производство дальнобойных систем вооружения. По его словам, речь идет об "очень дальнобойных" средствах.

Это настоящий полис страхования жизни для Украины в долгосрочной перспективе,

– добавил он.

К тому же министр рассказал о планах ввести пакеты санкций против России.

Ранее сообщалось, что Украина еще не получила обещанные ракеты Taurus от Германии. Несмотря на недавние громкие заявления канцлера Фридриха Мерца, он не предоставил прямого ответа на вопрос по поводу передачи вышеупомянутого вооружения Украине.