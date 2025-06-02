Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, заметив, что это могла быть работа ФСБ. России это было нужно для политической манипуляции.

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Руководитель Центра изучения оккупации объяснил, что эти инциденты – не операция Украины. В Курской области взорвали мост как раз в тот момент, когда по нему проходил гражданский поезд.

"Понятно, что уровень эмпатии у нас низкий, но наши спецслужбы не бьют по гражданским структурам. Мы знаем, какой будет внешняя реакция. Поэтому Украине это не выгодно. Это было выгодно россиянам", – сказал он.

Андрющенко объяснил, что подозрительным выглядит заявление Дмитрия Пескова о том, что "Путин всю ночь получал информацию от ФСБ о подрывах". Это напоминает случай, когда россияне самостоятельно взорвали многоэтажки в Москве, чтобы иметь повод начать войну в Чечне.

Теперь россиянам нужен повод, чтобы сорвать переговоры. Дональда Трампа действительно триггерят фото погибших, а они были как раз на Курщине, и оккупанты хотели ему продемонстрировать, "что сделала Украина",

– подчеркнул он.

Более того, наша страна не проводила бы один день две операции на территории России. Ведь 1 июня украинские дроны атаковали 4 военных аэродрома.