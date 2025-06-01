Про це пишуть пропагандистські ЗМІ із посиланням на владу регіону, передає 24 Канал. Це другий подібний інцидент у Росії за добу.

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Що відомо про інцидент

Надзвичайна подія сталася на 48-му кілометрі траси Тросна – Калинівка в Курській області. На місці працюють оперативні служби, вони з'ясовують причини.

Через обвал моста частина потяга впала вниз на автомобільну дорогу. Розпочалося загоряння тепловоза, яке нібито оперативно локалізували.

Відомо про 3 постраждалих. За попередньою інформацією, в одного з машиністів пошкоджено ноги – усю бригаду доправили до лікарні.

У Курські області упав міст із потягом: дивіться фото

Нагадаємо, напередодні в Брянській області Росії автомобільний міст упав на пасажирський потяг із маршрутом Москва – Климово. З рейок зійшли 4 вагони, загинуло 7 людей, поранено – ще 44.