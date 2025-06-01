Об этом пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на власти региона, передает 24 Канал. Это второй подобный инцидент в России за сутки.

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Что известно об инциденте

Чрезвычайное происшествие случилось на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Курской области. На месте работают оперативные службы, они выясняют причины.

Из-за обвала моста часть поезда упала вниз на автомобильную дорогу. Началось возгорание тепловоза, которое якобы оперативно локализовали.

Известно о 3 пострадавших. По предварительной информации, у одного из машинистов повреждены ноги – всю бригаду доставили в больницу.

В Курской области упал мост с поездом: смотрите фото

Напомним, накануне в Брянской области России автомобильный мост упал на пассажирский поезд с маршрутом Москва – Климово. С рельсов сошли 4 вагона, погибло 7 человек, ранены – еще 44.