Они жалуются из-за ударов по заводу в Саранске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
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Россияне жалуются на атаку украинских дронов
В ГУР перехватили разговор двух россиянок. Одна из них жалуется, что украинские дрона атаковали Саранск.
МЧС-ники прислали это, что атака беспилотников. И короче, что-то они начали еб..шить. Уе..али, короче, завод и разъ..бали пол Саранска,
– говорит она.
Из-за этого там пропал интернет и она не может знать, что там происходит.
"И вчера опять отключили интернет нах..й. Он сегодня, бл..дь, них..я, ничего. Что там происходит, х..й его знает”, – волнуется она.
ГУР перехватили разговор россиянок об атаке украинских беспилотников: смотрите видео
В ГУР напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.