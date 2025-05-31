Они жалуются из-за ударов по заводу в Саранске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Россияне жалуются на атаку украинских дронов

В ГУР перехватили разговор двух россиянок. Одна из них жалуется, что украинские дрона атаковали Саранск.

МЧС-ники прислали это, что атака беспилотников. И короче, что-то они начали еб..шить. Уе..али, короче, завод и разъ..бали пол Саранска,

– говорит она.

Из-за этого там пропал интернет и она не может знать, что там происходит.

"И вчера опять отключили интернет нах..й. Он сегодня, бл..дь, них..я, ничего. Что там происходит, х..й его знает”, – волнуется она.

ГУР перехватили разговор россиянок об атаке украинских беспилотников: смотрите видео

В ГУР напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.