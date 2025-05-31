Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.

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Как "цифровой рубль" позволит Кремлю контролировать своих граждан

В ГУР рассказали, что в планах Центробанка России внедрить так называемый "цифровой рубль" – электронный код внутренней валюты, который создали кремлевские финансисты.

Так, с начала 2026 года российским бюджетникам начнут начислять заработную плату в "цифровых рублях".

Государство-агрессор будет полностью контролировать оборот виртуального рубля: отслеживать каждую операцию. Расходы цифровых рублей смогут ограничивать по месту жительства гражданина или типу товаров. Кроме того, кремлевский режим сможет без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы,

– отмечают в сообщении.

Также россияне смогут тратить социальные выплаты только на определенные группы товаров и услуг, которые будут определять власти. В разведке добавляют, что введение "цифрового рубля" может привести к формированию системы "поведенческой лояльности", при которой возможность пользоваться собственными средствами будет зависеть от политической или социальной "надежности" гражданина.



"Цифровой рубль" – очередной шаг преступного режима в Москве, направлен на усиление тотального контроля над собственным населением и жесткую финансовую политику в условиях санкций и безумных расходов на геноцидную войну против Украины", – резюмируют в ГУР.

Напомним, что в планах российских властей удешевить рубль до 100 за доллар. Таким образом Кремль хочет пополнить государственную казну из-за снижения нефтяных доходов и международных санкций.