Повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

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Як "цифровий рубль" дозволить Кремлю контролювати своїх громадян

У ГУР розповіли, що в планах Центробанку Росії впровадити так званий "цифровий рубль" – електронний код внутрішньої валюти, який створили кремлівські фінансисти.

Так, від початку 2026 року російським бюджетникам почнуть нараховувати заробітну плату в "цифрових рублях".

Держава-агресор повністю контролюватиме обіг віртуального рубля: відстежуватиме кожну операцію. Витрати цифрових рублів зможуть обмежувати за місцем проживання громадянина або типом товарів. Крім того, кремлівський режим зможе без рішення суду блокувати рахунки громадян й автоматично списувати з них податки та штрафи,

– зазначають у повідомленні.

Також росіяни зможуть витрачати соціальні виплати лише на певні групи товарів і послуг, які визначатиме влада. У розвідці додають, що запровадження "цифрового рубля" може призвести до формування системи "поведінкової лояльності", за якої можливість користуватися власними коштами залежатиме від політичної чи соціальної "надійності" громадянина.



"Цифровий рубль" – черговий крок злочинного режиму в Москві, спрямований на посилення тотального контролю над власним населенням і жорстку фінансову політику в умовах санкцій та шалених витрат на геноцидну війну проти України", – резюмують у ГУР.

Нагадаємо, що в планах російської влади здешевити рубль до 100 за долар. В такий спосіб Кремль хоче поповнити державну казну через зниження нафтових доходів та міжнародні санкції.