Дефицит бюджета в России вырос более, чем в три раза

Он вырос с 1,17 триллиона рублей до 3,8 триллиона рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

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В России утвердили изменения в бюджет: плановый дефицит на 2025 год увеличен более чем втрое – с 1,17 до 3,8 триллиона рублей,

– написал он.

Причинами стали дешевая нефть и укрепление рубля, что вместе приводят к падению нефте-газовых доходов почти на четверть от запланированного. То есть это минус 2,6 триллиона рублей.

Цена на Urals в новом прогнозе снижена с 69,7 доллара до 56 долларов за баррель,

– добавил Власюк.

Одним из драйверов этого падения стали санкции. Они продолжают давить на российский энергетический экспорт.

Важно! Согласно словам уполномоченного Зеленского, это еще раз доказывает, что Россия критически зависима от нефтедолларов.